Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV10 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 12 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Sevda Erginci (Zeynep) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 12 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 gennaio

Presa dal rimorso, Asuman si presenta sotto casa di Zeynep e Alihan per chiedere perdono alla figlia per tutte le bugie raccontate.

Zeynep la perdona, ma le fa capire che ci vorrà del tempo prima di riuscire a ricostruire il loro rapporto

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video