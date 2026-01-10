La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 12 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Presa dal rimorso, Asuman si presenta sotto casa di Zeynep e Alihan per chiedere perdono alla figlia per tutte le bugie raccontate.
Zeynep la perdona, ma le fa capire che ci vorrà del tempo prima di riuscire a ricostruire il loro rapporto