Scopriamo cosa succederà domenica 11 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 11 gennaio, Alonso chiede ad Angela di convincere Leocadia a trattenersi alla Promessa. Catalina spinge Manuel a partecipare con Martina alla riunione con i mezzadri per distrarsi, ma la cosa va malissimo.
In preda al dolore, Maria è sempre più distratta sul lavoro. Petra la rimprovera per una delle sue mancanze, e lei sviene all'improvviso.