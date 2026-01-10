Catalogo
ANTICIPAZIONI10 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 11 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Angela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La PromessaAngela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 11 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 11 gennaio, Alonso chiede ad Angela di convincere Leocadia a trattenersi alla Promessa. Catalina spinge Manuel a partecipare con Martina alla riunione con i mezzadri per distrarsi, ma la cosa va malissimo.

In preda al dolore, Maria è sempre più distratta sul lavoro. Petra la rimprovera per una delle sue mancanze, e lei sviene all'improvviso.

