SERIE TV10 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 12 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 12 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) e Kübra Süzgün (Nisan Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) e Kübra Süzgün (Nisan Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 12 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la festa di Doruk viene rovinata.

La forza di una donna 2: cosa succede il 12 gennaio

I preparativi per la festa in onore di Doruk procedono a pieno ritmo, ma un imprevisto rovina la giornata speciale del bambino.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

