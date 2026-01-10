Nella nuova puntata di lunedì 12 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la festa di Doruk viene rovinata.
I preparativi per la festa in onore di Doruk procedono a pieno ritmo, ma un imprevisto rovina la giornata speciale del bambino.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.