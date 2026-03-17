La rivalità tra Antonella Elia e Adriana Volpe ha caratterizzato il loro rapporto fin dal primo momento nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia infatti ha deciso di non salutare Adriana Volpe dopo il suo ingresso nel reality.
Nella Nuvola del GF Vip, le due concorrenti hanno un acceso confronto basato su una rivalità che dura da diversi anni. "Io non mi fido", inizia Elia criticando i comportamenti della collega, "C’è questa tendenza di Adriana di apparire come la fatina buona e poi diventa la miglior amica dei tuoi nemici. E poi ti delude e ti fa sentire una schifezza".
Adriana Volpe ripercorre il rapporto con Antonella e la loro esperienza al GF Vip nel 2020: "Io l’ho sempre subita. Lei è provocatrice, lei è destabilizzante perché ti fa vedere una sua fragilità che ti porta a fidarti. E poi ci sono altri momenti dove ti deve mettere a terra. Per anni ho seguito l’andamento che ha sempre deciso lei. Nel GF del 2020 insieme, quando io sono andata via lei piangeva per la mia assenza".
"Non preoccuparti, se andrai via ora non piangerò più", replica con fermezza Antonella Elia.
Adriana Volpe spiega a Ilary Blasi il modo diverso con il quale intende affrontare questo nuovo percorso nel reality: "Ho voglia di vivermi questo GF. Lei parte che deve fare polemica, io ho deciso che non voglio subire. Io voglio essere trasparente. Mi sembra di averla accolta a braccia aperte, ma lei mi sembra chiusa a riccio".