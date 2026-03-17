La rivalità tra Antonella Elia e Adriana Volpe ha caratterizzato il loro rapporto fin dal primo momento nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia infatti ha deciso di non salutare Adriana Volpe dopo il suo ingresso nel reality.

Nella Nuvola del GF Vip, le due concorrenti hanno un acceso confronto basato su una rivalità che dura da diversi anni. "Io non mi fido", inizia Elia criticando i comportamenti della collega, "C’è questa tendenza di Adriana di apparire come la fatina buona e poi diventa la miglior amica dei tuoi nemici. E poi ti delude e ti fa sentire una schifezza".

Adriana Volpe ripercorre il rapporto con Antonella e la loro esperienza al GF Vip nel 2020: "Io l’ho sempre subita. Lei è provocatrice, lei è destabilizzante perché ti fa vedere una sua fragilità che ti porta a fidarti. E poi ci sono altri momenti dove ti deve mettere a terra. Per anni ho seguito l’andamento che ha sempre deciso lei. Nel GF del 2020 insieme, quando io sono andata via lei piangeva per la mia assenza".