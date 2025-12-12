Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
CRONACA12 dicembre 2025

Aggredita con acido a Verbania, la vittima: "Vivo nel terrore ogni giorno"

Gisella Boldini parla a Dentro la notizia dopo l’aggressione con acido
Condividi:

A Dentro la notizia parla Gisella Boldini, la donna di 63 anni aggredita con l'acido dopo la revoca degli arresti domiciliari per l’ex compagno Giancarlo Murroni, condannato a tre anni.

"Vivo nella paura, nel pensiero che lui possa tornare da me da un momento all'altro", afferma Boldini. La donna spiega: "A volte lo identifico anche in persone che neanche li assomigliano. Tutti i giorni ho questo terrore".

Gisella BoldiniGisella Boldini

Sebbene la donna sia riuscita a risciacquarsi rapidamente dall'acido mentre si trovava nel suo negozio di parrucchiere, evitando così deformazioni o sfregi permanenti, l'aggressore sarebbe stato condannato a tre anni di reclusione per aver usato una sostanza inizialmente irritante. Gisella dichiara: "Mi sono potuta sciacquare, è vero, ma non credo che l'interpretazione giusta sia questa da dare".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video