Arianna Montefiori svela l'iniziale del nome della figlia

Dopo aver rivelato a Verissimo di aspettare una bambina, Arianna Montefiori svela un indizio sul nome della figlia. "Baby A cresce", scrive l'attrice, 31 anni, pubblicando una serie di foto e video in cui mostra il pancione e l'ecografia della figlia che aspetta con il cantante Briga, 36 anni. La didascalia sembra rivelare dunque che il nome della figlia inizierà con la lettera A.



Di recente, il cantante aveva mostrato invece sui social un toccante video della sua reazione alla notizia che sarebbe diventato papà. Briga e Arianna Montefiori avevano svelato a Verissimo di aspettare una femminuccia. "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene", aveva detto l'attrice, che ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso novembre.



Il cantante aveva rivelato che inizialmente si trattava di una gravidanza gemellare: "Purtroppo un feto si è riassorbito". Arianna Montefiori aveva ammesso che la perdita di uno dei due gemelli non è stata semplice da accettare: "Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l'avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c'è un angioletto che ci protegge".