La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tolga riesce a decriptare il video in cui Tarik spara a Korkmaz e lo fa vedere a Guzide, che denuncia Tarik al procuratore.
Celal rivela a Oylum chi sono i suoi veri genitori. Dopo la scoperta, Oylum e Kahraman vanno a fare visita al vero padre di lei.
Tolga spia una conversazione tra Oltan e Mualla riguardante Can e, sospettando la verità, si dirige alla villa dei Dicleli.