La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda sabato 24 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda sabato 24 maggio dalle 14:45 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 24 maggio

Ipek accusa Guzide di averla minacciata di tornare in Canada per non rovinare il suo rapporto con Sezai.

Nel frattempo, Selin dichiara alla polizia che Tolga non l'ha spinta e il ragazzo viene scagionato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE