La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 14 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 14 giugno

Selin viene ricoverata in un ospedale psichiatrico e Tolga e Serra cercano di tirarsi su di morale tornando a casa e pulendo le tracce del brutto gesto di Selin, ma Tolga finisce con il sentirsi ancora peggio e cedere all'alcol.

Oltan va da Ipek e finiscono a letto insieme. Mualla si fa accompagnare da Ilknur nella località dove Oylum e Kahraman stanno trascorrendo una piccola luna di miele; Ilknur crede che la signora voglia rovinare l'atmosfera per i due ragazzi ma in realtà il suo scopo è solo consegnare loro un cestino pieno di dolci.

Ayse lava l'orsacchiotto di Oyku, non sapendo, ovviamente, che contiene la chiavetta USB con il video in cui Tarik spara a Korkmaz. Yesim si arrabbia e Tarik scopre che il video è anche in un messaggio nella casella e-mail di Yesim e si fa aiutare da Taner per hackerarla e impedire a chiunque di accedere alle immagini.

Approfittando del fatto che Tolga è ubriaco, Serra si infila di notte nel suo letto.

