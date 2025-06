I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 14 giugno su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda sabato 14 giugno su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver scoperto che Sezai le ha mentito, Guzide decide di chiudere con lui. Selin viene ricoverata in un ospedale psichiatrico. Oltan va da Ipek e finiscono a letto insieme Dopo il ricovero di Selin, Tolga si ubriaca e Serra si infila nel suo letto.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 100 e 101 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

