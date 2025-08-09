Mediaset Infinity logo
ANTICIPAZIONI
09 agosto 2025

La promessa, le anticipazioni del 10 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 10 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

La Promessa, Maria Fernandez
Maria Fernandez, interpretata da Sara Molina, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 10 agosto, Jana deve destreggiarsi per fare in modo che Petra non scopra la presenza di Maria nella sua camera.

La Promessa, le anticipazioni del 10 agosto

Petra entra all'improvviso nella stanza di Jana e rischia di vedere Maria. Nota un'uniforme da cameriera su una sedia e fa di tutto per portarla via.

