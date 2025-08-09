La promessa, le anticipazioni del 10 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 10 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 10 agosto, Jana deve destreggiarsi per fare in modo che Petra non scopra la presenza di Maria nella sua camera.
La Promessa, le anticipazioni del 10 agosto
Petra entra all'improvviso nella stanza di Jana e rischia di vedere Maria. Nota un'uniforme da cameriera su una sedia e fa di tutto per portarla via.
