Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 29 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 29 agosto

Sirin decide di portare i genitori al cimitero per far vedere loro le tombe di Bahar e dei sui figli per dimostrare che non sta mentendo. Enver pretende che la figlia lo faccia incontrare con Sarp e le dice che, altrimenti, andrà alla polizia e dirà che l'uomo è vivo. Per Bahar, Yeliz, Ceyda, Musa, Arif ed Enver si prospetta una serata diversa dal solito. Allo scoccare dell'ultimatum, Julide, la madre di Sarp, si presenta ad Enver e si fa accompagnare a casa di Bahar per parlare con lei. Julide vuole riallacciare le relazioni con Bahar e con i nipoti. Il riavvicinamento inaspettato, però, indispettisce Enver. Nel frattempo, Jale prospetta ad Hatice la possibilita' di far ricoverare Sirin in un ospedale psichiatrico. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

