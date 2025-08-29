Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
29 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 29 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 29 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna

La forza di una donna: la trama del 29 agosto

Sirin decide di portare i genitori al cimitero per far vedere loro le tombe di Bahar e dei sui figli per dimostrare che non sta mentendo. Enver pretende che la figlia lo faccia incontrare con Sarp e le dice che, altrimenti, andrà alla polizia e dirà che l'uomo è vivo. Per Bahar, Yeliz, Ceyda, Musa, Arif ed Enver si prospetta una serata diversa dal solito. Allo scoccare dell'ultimatum, Julide, la madre di Sarp, si presenta ad Enver e si fa accompagnare a casa di Bahar per parlare con lei. Julide vuole riallacciare le relazioni con Bahar e con i nipoti. Il riavvicinamento inaspettato, però, indispettisce Enver. Nel frattempo, Jale prospetta ad Hatice la possibilita' di far ricoverare Sirin in un ospedale psichiatrico. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Tradimento in prima serata, il riassunto del 29 agosto

SERIE TV

Tradimento in prima serata, il riassunto del 29 agosto

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

SERIE TV

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga

Tradimento 2, la puntata del 29 agosto in streaming

SERIE TV

Tradimento 2, la puntata del 29 agosto in streaming

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity