Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto
Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 25 al 29 agosto su Canale 5, Zeynep cerca di recuperare il suo rapporto con Cem che, nonostante il dolore, decide di rimanerle amico.
Alihan vuole riconquistare Zeynep, ma per lei la loro storia è finita.
Yildiz si scontra con Defne davanti ad Halit, che poi passa la notte insieme ad Ender. Kemal trova lavoro a Yildiz come hostess di sala in un ristorante.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
SERIE TV
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity