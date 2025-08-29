Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
29 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Condividi:

Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 25 al 29 agosto su Canale 5, Zeynep cerca di recuperare il suo rapporto con Cem che, nonostante il dolore, decide di rimanerle amico.

Alihan vuole riconquistare Zeynep, ma per lei la loro storia è finita.

Yildiz si scontra con Defne davanti ad Halit, che poi passa la notte insieme ad Ender. Kemal trova lavoro a Yildiz come hostess di sala in un ristorante.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

