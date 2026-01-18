Catalogo
ANTICIPAZIONI18 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 19 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La Promessa Carmen Asecas (Catalina) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 19 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 gennaio

Nella puntata di lunedì 19 gennaio, Curro e Pia continuano a cercare di fare luce sulla morte di Jana.

Alonso è preoccupato per l'assenza di Manuel, ma quest'ultimo a sorpresa torna alla Promessa.

Lope e Vera continuano la messinscena con Antonio, dicendogli che si trova a casa di padre Samuel, ma fanno sempre più fatica a fingere.

