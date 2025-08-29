Mediaset Infinity logo
SERIE TV
29 agosto 2025

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 25 al 29 agosto su Canale 5, Hatice trova il coraggio di andare da Bahar, l'ex amante di suo marito. In occasione del compleanno, Yeliz e Ceyda organizzano una festa a sorpresa per Bahar. Piril scopre che Bahar ha aperto un profilo social. Nel mentre, Sirin e Sarp si vedono. Successivamente Sarp porta sua madre a casa sua. Arif accompagna Bahar in ospedale dopo che si è sentita male. Hatice scopre che Burcu, seconda figlia dell'ex amante di suo marito, è sorella di Bahar. Enver viene a sapere che Sarp è vivo e che ha visto Sirin. Julide, la madre di Sarp, si presenta da Bahar.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

