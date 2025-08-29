Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 29 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 29 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 29 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender è sempre più determinata a riconquistare Halit.
Ender ricontatta un vecchio corteggiatore per far ingelosire l'ex marito.
Kemal trova un lavoro a Yildiz come hostess in un ristorante e poi racconta ad Halit del nuovo lavoro della moglie.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
SERIE TV
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity