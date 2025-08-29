Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
29 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 29 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 29 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 29 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender è sempre più determinata a riconquistare Halit.

Ender ricontatta un vecchio corteggiatore per far ingelosire l'ex marito.

Kemal trova un lavoro a Yildiz come hostess in un ristorante e poi racconta ad Halit del nuovo lavoro della moglie.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Tradimento in prima serata, il riassunto del 29 agosto

SERIE TV

Tradimento in prima serata, il riassunto del 29 agosto

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

SERIE TV

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga

Tradimento 2, la puntata del 29 agosto in streaming

SERIE TV

Tradimento 2, la puntata del 29 agosto in streaming

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity