Innocence, le anticipazioni della puntata del 10 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 10 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 10 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ilker si introduce di nascosto in ospedale per parlare con Ela.
Innocence: le anticipazioni del 10 agosto
La polizia interviene subito e Ilker viene posto agli arresti domiciliari, in attesa delle nuove fasi del processo.
Nel tentativo di contenere il danno, Banu organizza una conferenza stampa, durante la quale Ilker dichiara di aver tradito la moglie con Ela e si scusa pubblicamente con la sua famiglia.
Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie
