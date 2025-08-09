Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
SERIE TV
09 agosto 2025

Innocence, le anticipazioni della puntata del 10 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 10 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

İlayda Alişan (Ela Yüksel) e Deniz Çakır (Bahar Yüksel) in una scena di Innocence
İlayda Alişan (Ela Yüksel) e Deniz Çakır (Bahar Yüksel) in una scena di Innocence

Nella nuova puntata di domenica 10 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ilker si introduce di nascosto in ospedale per parlare con Ela.

Innocence: le anticipazioni del 10 agosto

La polizia interviene subito e Ilker viene posto agli arresti domiciliari, in attesa delle nuove fasi del processo.

Nel tentativo di contenere il danno, Banu organizza una conferenza stampa, durante la quale Ilker dichiara di aver tradito la moglie con Ela e si scusa pubblicamente con la sua famiglia.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

