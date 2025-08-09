Mediaset Infinity logo
Innocence
SERIE TV
09 agosto 2025

Innocence, la puntata del 9 agosto in streaming

La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 9 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda sabato 9 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 9 agosto

İlayda Alişan (Ela Yüksel) in una scena di Innocence
Dopo aver letto i post su internet che la denigrano, Ela è talmente sconvolta che tenta di uccidersi con un vetro rotto, solo l'intervento di Bahar riesce a calmarla. La donna infatti la rassicura sul fatto che lei crede alle sue parole, nonostante la stessa Ela non sia più sicura di quale sia la verità.

Tornata a casa, Bahar affronta Hande che viene difesa a spada tratta da sua madre Neval con l'appoggio di Timur e di tutta la sua famiglia.

Timur ricorda a Bahar che non può prendersela con chiunque dia contro a Ela e che la loro stessa figlia è stata già portata in centrale una volta per aver insultato Irem con dei post su internet.

In effetti, Ela, tempo prima, era stata interrogata dalla polizia riguardo l'uso di alcuni account falsi con cui aveva insultato Irem. La ragazza era poi stata rilasciata perché Irem, su pressione di Ilker, aveva ritirato la denuncia.

