Tradimento
SERIE TV
30 agosto 2025

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara al marito Tolga

Nell'ultima puntata della serie turca Tradimento, andata in onda venerdì 29 agosto in prima serata su Canale 5, un grande colpo di scena riguarda il personaggio di Tolga. Nel video qui sopra, la puntata in versione integrale è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tolga (Caner Sahin) in una scena di Tradimento
Tolga (Caner Sahin) in una scena di Tradimento

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

Dopo aver chiesto i soldi a sua sorella Selin, Serra chiede una grande cifra a Oltan. Anche l'uomo rifiuta di aiutare la ragazza, ma Serra rivela Oltan che aspetta un figlio da Tolga.

Oltan obbliga Serra ad abortire in cambio di dieci milioni di dollari e minaccia la ragazza di lasciare la Turchia.

Tornata a casa, Serra ha un'accesa lite con Selin e le rivela la verità sulla sua gravidanza.

Dopo aver scoperto che Serra aspetta un bambino da suo marito, Selin va in azienda e spara a Tolga davanti a tutti.

