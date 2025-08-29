Tradimento 2, Selin spara a Tolga
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara al marito Tolga
Nell'ultima puntata della serie turca Tradimento, andata in onda venerdì 29 agosto in prima serata su Canale 5, un grande colpo di scena riguarda il personaggio di Tolga. Nel video qui sopra, la puntata in versione integrale è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Tradimento 2, Selin spara a Tolga
Dopo aver chiesto i soldi a sua sorella Selin, Serra chiede una grande cifra a Oltan. Anche l'uomo rifiuta di aiutare la ragazza, ma Serra rivela Oltan che aspetta un figlio da Tolga.
Oltan obbliga Serra ad abortire in cambio di dieci milioni di dollari e minaccia la ragazza di lasciare la Turchia.
Tornata a casa, Serra ha un'accesa lite con Selin e le rivela la verità sulla sua gravidanza.
Dopo aver scoperto che Serra aspetta un bambino da suo marito, Selin va in azienda e spara a Tolga davanti a tutti.
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity