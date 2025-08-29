Tradimento 2, la puntata del 29 agosto in streaming
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 29 agosto in prima serata su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.
Tradimento 2, la trama della puntata del 29 agosto
Mualla si confida con Celal e rivela che Kahraman è figlio del suo defunto marito, Tahir, e di una danzatrice del ventre.
Ipek scopre che Guzide e Sezai si sono sposati e piomba in casa Ozguder per affrontare la coppia, ma Sezai la disconosce come figlia e lei va via ferita.
Tolga si precipita in ospedale da Oylum e Kahraman apre gli occhi.
Ipek elabora un piano per vendicarsi di Yesim e coinvolge Azra: le due ragazze si intrufolano nella camera di Oltan e rubano il suo portatile, copiando il video di Yesim che la ritrae come una escort.
Yesim recupera i soldi della sua cauzione e di Umit, ma si rifiuta di darli a Tarik; questi viene informato da Azra che la USB con cui Yesim lo ricatta è vuota.
Guzide si reca da Dundar con i risultati del test del DNA.
Serra chiede dei soldi a sua sorella che però decide di non darglieli e la caccia via. A quel punto, la ragazza chiede i soldi ad Oltan e gli comunica che aspetta un figlio da Tolga.
Oltan chiede espressamente a Serra di abortire in cambio di dieci milioni di dollari. Serra discute con Selin e le rivela la verità sulla sua gravidanza.
Selin va in azienda e spara a Tolga.
