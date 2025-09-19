Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
19 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 19 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 19 settembre

Zeynep (Sevda Erginci) in una scena di Forbidden Fruit

Alihan parla della sua situazione con Hakan. Zeynep va a prendere le sue cose a casa di Alihan e lì incontra Ender, pronta a trasferirsi nell'appartamento. Caner e Emir decidono di condividere un appartamento.

Ender va trovare Zerrin in ospedale solo per vantarsi del suo matrimonio. Erim confida a Yildiz che non sopporta l'idea che la madre si sia risposata. Alihan chiede a Zeynep di onorare il contratto e restare al lavoro ma lei rifiuta. Yildiz chiede ad Halit di invitare Zeynep a cena. Anche Ender chiede ad Alihan di uscire per aver modo di chiamare i fotografi e farsi vedere insieme al nuovo marito. Hakan e Irem concordano che non potrà esserci una relazione fra loro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

