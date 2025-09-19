Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 19 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 19 settembre

Alihan parla della sua situazione con Hakan. Zeynep va a prendere le sue cose a casa di Alihan e lì incontra Ender, pronta a trasferirsi nell'appartamento. Caner e Emir decidono di condividere un appartamento.

Ender va trovare Zerrin in ospedale solo per vantarsi del suo matrimonio. Erim confida a Yildiz che non sopporta l'idea che la madre si sia risposata. Alihan chiede a Zeynep di onorare il contratto e restare al lavoro ma lei rifiuta. Yildiz chiede ad Halit di invitare Zeynep a cena. Anche Ender chiede ad Alihan di uscire per aver modo di chiamare i fotografi e farsi vedere insieme al nuovo marito. Hakan e Irem concordano che non potrà esserci una relazione fra loro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5

