La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 4 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda, consolata da Hatice e poi anche da Jale, rimpiange di non aver dimostrato il suo affetto a Yeliz quando era ancora in vita.
Temendo un riavvicinamento tra Bahar e Sarp, Piril decide di andare alla casa in montagna, ignorando i suggerimenti del padre Suat e della sua guardia del corpo Munir.
