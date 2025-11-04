Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a sabato 15 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Piril confessa a Sarp che è stato Münir ad avvertirla del piano di Nezir. Nel frattempo, Azmi è costretto da Nezir a uccidere suo fratello per salvarsi la vita, pagando così il prezzo del fallimento dell’irruzione in cui è morta anche Yeliz.
Doruk è entusiasta di stare con suo padre e sceglie di dormire nella stanza di Piril, ma durante la notte la sorprende a parlare al telefono con Münir.
Un incidente stradale coinvolge Sarp, Nisan e Doruk, fortunatamente senza gravi conseguenze. Poco prima, Nisan aveva visto in TV l’immagine di Yeliz, ma senza comprendere che la donna è morta.
Emre offre un nuovo inizio a Ceyda, proponendole un lavoro e convincendola a ricominciare subito. Mostrando generosità, decide di offrire un impiego anche a Hatice.
Bahar riconosce la voce di Münir e lo accusa di aver organizzato il rapimento dei bambini, lasciando Sarp sconvolto e confuso.