La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Piril confessa a Sarp che è stato Münir ad avvertirla del piano di Nezir. Nel frattempo, Azmi è costretto da Nezir a uccidere suo fratello per salvarsi la vita, pagando così il prezzo del fallimento dell’irruzione in cui è morta anche Yeliz.

Doruk è entusiasta di stare con suo padre e sceglie di dormire nella stanza di Piril, ma durante la notte la sorprende a parlare al telefono con Münir.

Un incidente stradale coinvolge Sarp, Nisan e Doruk, fortunatamente senza gravi conseguenze. Poco prima, Nisan aveva visto in TV l’immagine di Yeliz, ma senza comprendere che la donna è morta.

Emre offre un nuovo inizio a Ceyda, proponendole un lavoro e convincendola a ricominciare subito. Mostrando generosità, decide di offrire un impiego anche a Hatice.

Bahar riconosce la voce di Münir e lo accusa di aver organizzato il rapimento dei bambini, lasciando Sarp sconvolto e confuso.

