Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV04 novembre 2025

La forza di una donna 2, le trame della settimana dal 10 al 15 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a sabato 15 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 10 al 15 novembre

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Piril confessa a Sarp che è stato Münir ad avvertirla del piano di Nezir. Nel frattempo, Azmi è costretto da Nezir a uccidere suo fratello per salvarsi la vita, pagando così il prezzo del fallimento dell’irruzione in cui è morta anche Yeliz.

Doruk è entusiasta di stare con suo padre e sceglie di dormire nella stanza di Piril, ma durante la notte la sorprende a parlare al telefono con Münir.

Un incidente stradale coinvolge Sarp, Nisan e Doruk, fortunatamente senza gravi conseguenze. Poco prima, Nisan aveva visto in TV l’immagine di Yeliz, ma senza comprendere che la donna è morta.

Emre offre un nuovo inizio a Ceyda, proponendole un lavoro e convincendola a ricominciare subito. Mostrando generosità, decide di offrire un impiego anche a Hatice.

Bahar riconosce la voce di Münir e lo accusa di aver organizzato il rapimento dei bambini, lasciando Sarp sconvolto e confuso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video