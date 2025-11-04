Hande Ercel (Leyla) in una scena di Another Love

La famiglia di Leyla è sconvolta dalla morte di Ekrem e tutti si recano a casa di Sahinde per le condoglianze. Nel frattempo, Elif viene affidata ai servizi sociali.



Leyla continua a indagare sulla morte del padre e si reca al negozio di orologi per interrogare l'orologiaio e scoprire il motivo per cui Ekrem era andato lì, ma il negoziante non sembra essere molto collaborativo.



Nuray va a trovare Murat, con la scusa di restituirgli un mazzo di chiavi, ma in realtà sta solo cercando informazioni sulla sua relazione con Yasemine. Nel frattempo, Tahir è a casa di Yasemine, le confessa di essere ancora innamorato di lei, ma lei lo respinge.



Leyla continua le indagini sul suo rapimento ma non ha indizi. Sa solo che un uomo è stato colpito e che il giocattolaio l'ha salvata. Poi va da Kenan e lo rimprovera per essere sparito per un giorno intero e gli racconta del rapimento.



Infine, Tahir incontra Elif in tribunale e si ricorda che è la stessa ragazza della foto che Gokhan gli aveva mostrato, decide quindi di andare da lui e scoprire tutta la verità.

Nel video proposto qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi della serie turca Another Love.