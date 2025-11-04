Lunedì 3 novembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
All'inizio della puntata Simona Ventura presenta il tema caldo della settimana: la movimentata festa di Halloween. Valentina, compagna di Domenico, è entrata qualche ora nella Casa e si è scatenato l’inferno. Questa sera è di nuovo qui per mettere le carte in tavola una volta per tutte.
In Mistery, inizia il confronto tra Valentina e Benedetta Stocchi: un acceso faccia a faccia che non riesce a risolvere le tensioni del triangolo. Poi entrambe raggiungono gli altri casalinghi nel salone. La compagna di Domenico si scaglia contro le donne della Casa, perché esprimono forti dubbi sulla sua sincerità, con alcune che ritengono anomalo partecipare al programma avendo già "problemi che ci sono da prima" fuori.
La parola passa a Domenico D'Alterio, che si dice nuovamente dispiaciuto per i suoi comportamenti nei confronti di Valentina e di Benedetta. Francesca Carrara prende le parti di Valentina, dubitando che il triangolo sia costruito.
Valentina lancia l'ultimatum a Domenico: o esce dalla Casa con lei, o si deve allontanare definitivamente da Benedetta. I due si lasciano con un bacio.
Claudio Amendola entra nella Casa per fare una sorpresa a Donatella Mercoledisanto.
Le donne scoprono alcune delle strategie degli uomini per eliminare le donne. Omer ha confessato tutto a Rasha, ma dichiara che "il patto della banana" è nato per scherzo.
Un incontro inaspettato per Omer Elomari, che in Superled incontra la madre di Rasha Younes. Tornato in salone, le racconta tutto. La concorrente si prepara per incontrare la mamma.
Jonas Pepe e Anita Mazzotta vanno in confessionale per parlare del loro rapporto: c'è sintonia, ma non riescono a fare il passo definitivo.
Arriva il verdetto del televoto. Ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello è Francesco Rana
Infine le nomination: al televoto ci sono Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio e Giulia Soponariu.