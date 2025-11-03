LO SCONTRO 03 novembre 2025

Dopo giorni di scontri e tensioni nella Casa del GF, arriva l'atteso confronto tra Domenico e Benedetta

Durante la puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D'Alterio, torna nella Casa per un acceso faccia a faccia con Benedetta Stocchi e le altre casalinghe. Dopo i momenti di grande tensione durante la festa di Halloween, la donna chirarisce il suo punto di vista sul controverso rapporto tra il suo compagno e Benedetta Stocchi. Grande Fratello, il faccia a faccia tra Valentina e Benedetta Stocchi

Valentina contro Benedetta Stocchi

Il confronto inizia nella Mistery Room, dove tra Valentina e Benedetta si accende subito lo scontro. Al centro della discussione, un biglietto che Benedetta avrebbe scritto a Domenico in un momento di crisi della coppia: "Secondo me tutto questo teatrino ti piace", esordisce Valentina. "Non mi piace, anzi mi ha devastato", risponde la concorrente. "State lontani", la intima Valentina. Benedetta si difende spiegando di aver agito solo per amicizia e conforto, negando qualsiasi secondo fine e ribadendo di non voler cambiare opinione su Domenico "nonostante il putiferio". Valentina, invece, l’accusa di aver mancato di rispetto e di aver alimentato i sospetti su un presunto legame sentimentale con il suo compagno. Grande Fratello, Valentina contro le ragazze della Casa