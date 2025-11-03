Durante la puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D'Alterio, torna nella Casa per un acceso faccia a faccia con Benedetta Stocchi e le altre casalinghe. Dopo i momenti di grande tensione durante la festa di Halloween, la donna chirarisce il suo punto di vista sul controverso rapporto tra il suo compagno e Benedetta Stocchi.
Il confronto inizia nella Mistery Room, dove tra Valentina e Benedetta si accende subito lo scontro. Al centro della discussione, un biglietto che Benedetta avrebbe scritto a Domenico in un momento di crisi della coppia: "Secondo me tutto questo teatrino ti piace", esordisce Valentina. "Non mi piace, anzi mi ha devastato", risponde la concorrente. "State lontani", la intima Valentina.
Benedetta si difende spiegando di aver agito solo per amicizia e conforto, negando qualsiasi secondo fine e ribadendo di non voler cambiare opinione su Domenico "nonostante il putiferio". Valentina, invece, l’accusa di aver mancato di rispetto e di aver alimentato i sospetti su un presunto legame sentimentale con il suo compagno.
Quando poi Valentina e Benedetta raggiungono il salone, il clima si infiamma ulteriormente. Valentina si scaglia ancora contro Benedetta: "Una famiglia fuori l’hai già rovinata, la mia non ti permetto di rovinarla".
A quel punto anche le altre donne della Casa intervengono, e la discussione si allarga. Molti concorrenti, infatti, dubitano della sincerità di Valentina, sospettando che il suo ritorno nella Casa sia stato "premeditato" o "calcolato" per ottenere visibilità. Rasha Younes l’accusa di incoerenza: "Una donna che entra qui, che vuole tutelare la famiglia… Entri qua il primo giorno e provochi Omer per ingelosire Domenico". Valentina replica: "Sei di una cattiveria unica, ti sei permessa di organizzare il teatrino con Omer".
Neppure Anita è esente dalle accuse di Valentina: "Quando sei uscita hai letto tutto". "Purtroppo avevo problemi molto più grandi", risponde la concorrente.