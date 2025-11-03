La puntata integrale del 4 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia 2

Yekta e Ceylin, dopo aver scoperto che Omer si è sostituito al fratello per spacciarsi come figlio di Yekta Tilmen, continuano a indagare insieme. Ilgaz è in carcere e conduce le sue indagini in modo parallelo.

Eren finge di indagare su Yekta: mentre sta visionando i suoi tabulati telefonici, arriva il procuratore capo. L'uomo si raccomanda che Eren non prenda più iniziative senza prima consultarlo.

Ceylin e Yekta pensano a un modo per dimostrare che la firma di Ilgaz non è autentica. Nel frattempo, Ilgaz chiama Eren dalla prigione.

Omer viene convocato per rilasciare una dichiarazione al procuratore capo Turgut.

