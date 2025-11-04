Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Ender affronta Caner in una discussione accesa, dopo che lui la accusa di essere la responsabile del licenziamento di Emir.
Alihan scopre la verità sul passato di sua madre, quando Halit gli rivela che l’uomo amato da lei era il suo ex socio.
Alihan comunica a Ender la decisione di divorziare, ora che ha sistemato i rapporti con Halit. Ender reagisce con rabbia, sentendosi usata.
Zehra e Kemal decidono di trasferirsi temporaneamente nella villa di Halit, durante i lavori di ristrutturazione della loro casa, suscitando la gelosia e l’irritazione di Yildiz.
Dundar organizza una cena romantica per confessare i suoi sentimenti a Zeynep, ma lei lo considera solo un amico e sceglie di dare un’altra possibilità ad Alihan.