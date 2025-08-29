I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 29 agosto in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Tradimento torna in prima serata su Canale 5 con nuove puntate.

I nuovi episodi della serie turca sono andati in onda venerdì 29 agosto su Canale 5 e sono disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Ipek scopre che Guzide e Sezai si sono sposati e affronta la coppia. Kahraman apre gli occhi in ospedale.

Ipek vuole vendicarsi di Yesim e fa rubare ad Azra il portatile di Oltan.

Yesim recupera i soldi della cauzione, ma si rifiuta di darli a Tarik. Azra spiega a Tarik che la pennetta con cui Yesim lo ricatta è vuota.

Guzide si reca da Dundar con il test del DNA.

Serra chiede molti soldi a Oltan, ma l'uomo si rifiuta di aiutarla. La ragazza racconta a Oltan che aspetta un figlio da Tolga.

Oltan obbliga Serra ad abortire e lasciare la Turchia. Durante una lite, Serra rivela a Celin che Tolga è il padre del suo bambino. Selin si reca in azienda e spara a Tolga.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 29 agosto di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

