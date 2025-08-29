Mediaset Infinity logo
Tradimento
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Tradimento
SERIE TV
30 agosto 2025

Tradimento 2 torna in prima serata, il riassunto della puntata del 29 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 29 agosto in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Tradimento torna in prima serata su Canale 5 con nuove puntate.

I nuovi episodi della serie turca sono andati in onda venerdì 29 agosto su Canale 5 e sono disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Ipek scopre che Guzide e Sezai si sono sposati e affronta la coppia. Kahraman apre gli occhi in ospedale.

Ipek vuole vendicarsi di Yesim e fa rubare ad Azra il portatile di Oltan.

Yesim recupera i soldi della cauzione, ma si rifiuta di darli a Tarik. Azra spiega a Tarik che la pennetta con cui Yesim lo ricatta è vuota.

Guzide si reca da Dundar con il test del DNA.

Serra chiede molti soldi a Oltan, ma l'uomo si rifiuta di aiutarla. La ragazza racconta a Oltan che aspetta un figlio da Tolga.

Oltan obbliga Serra ad abortire e lasciare la Turchia. Durante una lite, Serra rivela a Celin che Tolga è il padre del suo bambino. Selin si reca in azienda e spara a Tolga.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 29 agosto di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto

ANTICIPAZIONI

La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Innocence, le anticipazioni del 31 agosto

SERIE TV

Innocence, le anticipazioni del 31 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

SERIE TV

Tradimento 2, Selin spara a Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga

Tradimento 2, la puntata del 29 agosto in streaming

SERIE TV

Tradimento 2, la puntata del 29 agosto in streaming

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity