Tradimento 2 torna in prima serata, il riassunto della puntata del 29 agosto
I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 29 agosto in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Tradimento torna in prima serata su Canale 5 con nuove puntate.
I nuovi episodi della serie turca sono andati in onda venerdì 29 agosto su Canale 5 e sono disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ipek scopre che Guzide e Sezai si sono sposati e affronta la coppia. Kahraman apre gli occhi in ospedale.
Ipek vuole vendicarsi di Yesim e fa rubare ad Azra il portatile di Oltan.
Yesim recupera i soldi della cauzione, ma si rifiuta di darli a Tarik. Azra spiega a Tarik che la pennetta con cui Yesim lo ricatta è vuota.
Guzide si reca da Dundar con il test del DNA.
Serra chiede molti soldi a Oltan, ma l'uomo si rifiuta di aiutarla. La ragazza racconta a Oltan che aspetta un figlio da Tolga.
Oltan obbliga Serra ad abortire e lasciare la Turchia. Durante una lite, Serra rivela a Celin che Tolga è il padre del suo bambino. Selin si reca in azienda e spara a Tolga.
Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 29 agosto di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5
SERIE TV
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity