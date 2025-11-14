La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 21 novembre in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Guzide va da Nermin, vedova del medico che l'ha fatta partorire, e scopre che nel '98 c'era anche un altro uomo che assisteva le partorienti: Lutfu Taninir, su cui inizia a indagare.
Il giudice approva l'istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo.
Yesim confessa a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccide Korkmaz, ma di non essere più in possesso del video incriminante. Guzide chiede aiuto a Tolga per recuperare il video.