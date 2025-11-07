Mualla in una scena di Tradimento 2

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 14 novembre in prima serata su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 14 novembre

Mualla è ancora molto giù di morale per il fatto che Kahraman sia andato via di casa e abbia deciso di non occuparsi più degli affari della loro famiglia e si sfoga con Celal al riguardo. La donna decide poi di andare a casa di Guzide e chiedere al nipote e a Oylum di tornare a vivere a casa con lei e i ragazzi accettano.

Oylum intanto, continua a domandarsi chi siano i suoi veri genitori e cosa sia successo il giorno della sua nascita e chiede aiuto a Celal per riuscire a scoprire la verità.

