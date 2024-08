Devin in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile on demand da lunedì 2 settembre su Mediaset Infinity, qualcuno diffonde su internet il video delle telecamere di sorveglianza in cui si vede Devin che spara a Cihan. L'intera famiglia Soykan finisce nella bufera. Dal 2 settembre la seconda stagione di The Family sarà disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE