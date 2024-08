Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) e Serenay Sarıkaya (Devin) in una scena di The Family

Gli episodi della seconda stagione di The Family, la serie turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, saranno disponibili in esclusiva on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. A partire dal 2 settembre, infatti, ogni giorno dal lunedì al venerdì sarà disponibile gratuitamente un nuovo episodio per continuare a seguire tutti gli sviluppi della famiglia Soykan e in particolare di Aslan e Devin. Ma non è tutto, perché su Mediaset Infinity è anche possibile rivedere gli episodi integrali della prima stagione e altri contenuti esclusivi.

The Family 2, le trame dal 2 al 6 settembre

Un video di sorveglianza in cui Devin spara a Cihan viene diffuso su internet, mettendo la famiglia Soykan al centro di uno scandalo pubblico. Durante il dialogo tra Devin e Aslan, trovano una bambina di nome Hülya in lacrime. La bambina è scappata dal matrimonio del fratello e Devin e Aslan decidono di riportarla alla sua famiglia. Per proteggerla dall’arresto, Aslan decide di "sequestrare" Devin, tenendola lontana dalla polizia. La famiglia è in crisi mentre tutti cercano Tolga per motivi personali e legali. Dal 2 settembre, i nuovi episodi della seconda stagione di The Family saranno pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

