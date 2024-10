Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 4 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin e Hulya collaborano per catturare Berham, l'uomo che ha sparato ad Aslan.

Hulya ha sempre più la certezza che il mandante del tentato omicidio sia Cihan, che arriva in ospedale a trovare Aslan.

Il giorno dopo, Berham viene preso dagli uomini di Aslan durante il matrimonio di Cihan e Serap. Intanto Bedri, sospettato di essere il mandante persino da Nedret, approfitta dell'assenza di Aslan per insediarsi nella gestione del porto.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE