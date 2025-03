Da lunedì 24 marzo, nel day-time di Canale 5, al via la seconda stagione di The Family

La seconda stagione di The Family arriva per la prima volta su Canale 5.

Da lunedì 24 marzo, la serie con protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya va in onda dal lunedì al venerdì nel day-time di Canale 5 alle 16.50 al posto di My home my destiny 2, conclusosi venerdì 21 marzo.

La dizi racconta dell'amore appassionato tra Aslan e Devin, che nasce in una famiglia piena di loschi segreti e in un contesto in cui è centrale il tema della salute mentale.

Il protagonista maschile della dizi è Kivanç Tatlitug, che abbiamo conosciuto in Brave and Beautiful, dove ha interpretato il ruolo di Cesur Alemdaroğlu, e in La ragazza e l'ufficiale, in cui ha prestato il volto a Kurt Seyit Eminof.

Al suo fianco troviamo Serenay Sarikaya, che in passato ha interpretato la protagonista di Medcezir, il remake turco di The O.C., con il personaggio di Mira Beylice, l'alter ego di Marissa Cooper.

The Family, come finisce la prima stagione

Aslan in una scena di The Family

Nell'ultimo episodio della prima stagione di The Family, Cihan scopre di essere stato adottato e che i Soykan hanno ucciso i suoi veri genitori. Carico di rabbia arriva allo studio di Devin spaventandola e costringendola a interrompere le sue sedute di terapia.

Nel frattempo, Ekrem rivela a Yagmur che non possono stare più insieme perché la sua famiglia ha scoperto il passato da escort della ragazza e non approverebbe il loro matrimonio.

Deciso a punire i Soykan, Cihan arriva alla villa per la resa dei conti finale con Aslan. Dopo aver dato fuoco all'abitazione, Cihan è pronto ad uccidere Aslan, ma viene fermato dall'improvviso intervento di Devin che gli spara.

The Family 2: anticipazioni della seconda stagione

Aslan in una scena di The Family

Un video di sorveglianza in cui Devin spara a Cihan viene diffuso su internet, mettendo la famiglia Soykan al centro di uno scandalo pubblico.

Durante il dialogo tra Devin e Aslan, trovano una bambina di nome Hülya in lacrime.

Per proteggerla dall’arresto, Aslan decide di "sequestrare" Devin, tenendola lontana dalla polizia.

Tutti gli episodi di The Family 2 sono disponibili in esclusiva on demand su Mediaset Infinity.

