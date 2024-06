Il finale di Terra amara, andato in onda sabato 8 giugno in prima serata su Canale 5, ha emozionato il pubblico italiano.

Terra amara, la spiegazione del finale

Dopo il matrimonio di Fikret e Zeynep e i festeggiamenti interrotti da Vahap con una finta bomba, una voce inizia a raccontare la storia di Zuleyha e degli abitanti di Cukurova.

Di chi è questa voce? La voce che accompagna gli ultimi minuti della serie è quella di Adnan Yaman, figlio di Zuleyha e Yilmaz, che racconta la storia della sua famiglia.

Terra amara: che fine fanno i personaggi, chi muore alla fine

Zuleyha ha vissuto la vita per i figli e per la sua terra, oggi ha 72 anni e si occupa della sua tenuta. Leyla Yaman ha studiato ingegneria a Berlino e ha reso l'azienda Yaman una delle aziende più importanti del paese.

Fikret oggi ha 74 anni. Dopo essere andato in pensione, ha lasciato tutto nelle mani di Kerem Alì. Lui e Zeynep hanno avuto una figlia che hanno chiamato Mujgan.

Cetin ha sostituito Fikret alla guida del cotonificio. Per anni non è riuscito a dimenticare Gulten, poi ha incontrato Aysen e l'ha sposata. I due hanno avuto una figlia che Cetin ha voluto chiamara Gulten.

Uzum ha realizzato il suo sogno: si è laureata in Medicina e ha potuto specializzarsi in America. Lavora come medico a Chcago.

Lutfiye è stata eletta per due volte come deputata di Adana. Nel 2000, all'età di 80 anni, si è spenta tra le braccia del nipote Fikret. Rasit e Fadik hanno avuto due figli.

Sermin è morta d'infarto mentre lavorava come addetta alle pulizie del comune. Betul è stata rilasciata dopo 24 anni di reclusione. Non aveva più nulla a Cukurova e se ne è andata, ancora oggi nessuna sa che fine abbia fatto.

Colak, dopo vari anni di prigione, ha sviluppato il diabete ed è morto nel 1985 in prigione. Abdulkadir è rimasto ferito in una rissa tra detenuti ed è morto in prigione. In seguito all'attacco con la finta bomba, Vahap è stato mandato in un ospedale psichiatrico. È morto tre anni dopo cadendo dal tetto mentre cercava di evadere.

La nonnina Azize è stata una delle donne più longeve di tutto il paese, è morta a 109 anni.

Yilmaz Adnan Yaman ha studiato cinema in Inghilterra e il suo primo film ha vinto il premio "Miglior Film" al Festival del cinema di Adana. Il film racconta la storia di Zuleyha e di tutta Cukurova.

