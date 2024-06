L'amore è uno dei sentimenti che ha mosso la vita di Zuleyha Yaman nelle quattro stagioni di Terra amara.

Ora che l'emozionante finale di Terra amara è andato in onda su Canale 5, ripercorriamo le tre storie d'amore che hanno accompagnato e plasmato il personaggio di Zuleyha nel corso della storia. Nel video qui sopra, un riassunto di tutti gli amori di Zuleyha: dal primo amore impossibile per Yilmaz ai sentimenti per Yilmaz e Hakan.

Terra amara, l'amore ostacolato tra Yilmaz e Zuleyha

I promessi sposi Yilmaz e Zuleyha arrivano alla tenuta Yaman dove si presentano come fratello e sorella. Il proprietario della tenuta, Demir Yaman, si innamora perdutamente di Zuleyha. Mentre Yilmaz è in carcere, Demir corteggia Zuleyha e le chiede di sposarlo. La ragazza non ama Demir, ma decide di sposarlo a causa dei ricatti di Hunkar Yaman. Zuleyha vorrebbe lasciare Demir per poter vivere la sua vita con Yilmaz. Zuleyha partorisce il suo primo figlio, Adnan. Nel corso delle puntate, lettere non ricevute, errori e il destino avverso tengono lontani i due innamorati. Yilmaz incontra e sposa la dottoressa Mujgan, ma il suo amore per Zuleyha rimane immutato. La coppia decide di fuggire insieme ad Adnan, ma la notizia di una gravidanza di Mujgan li costringe a fermarsi. Zuleyha e Mujgan partoriscono nello stesso giorno: nascono Leyla, figlia di Demir e Zuleyha, e Kerem Alì, figlio di Yilmaz e Mujgan. Demir, convinto che Zuleyha lo abbia tradito, continua a punirla allontanandola dai suoi figli. In preda alla collera e al dolore, Zuleyha spara a Demir. Zuleyha e Yilmaz fuggono insieme ai loro tre figli, ma vengono fermati dalla polizia prima di lasciare Cukurova. Demir decide di concedere il divorzio a Zuleyha, ma vuole che Leyla resti a vivere con lui nella tenuta. Lei e Yilmaz sognano una vita insieme in una villa. Yilmaz viene chiamato da Nazire per via di un infortunio a Kerem Ali. Yilmaz corre in auto per raggiungere il figlio, ma ha un terribile incidente d'auto. Zuleyha e Demir assistono all'incidente e aiutano Yilmaz che viene portato in ospedale in gravi condizioni. Dopo aver dichiarato il suo eterno amore a Zuleyha, Yilmaz muore in ospedale.

Terra amara, i sentimenti di Zuleyha per Demir

Nonostante gli scontri e le violenze del passato, Demir riesce a stare vicino a Zuleyha dopo la morte di Yilmaz. La donna inizia a provare qualcosa per Demir e lo guarda per la prima volta con occhi diversi.

Mentre Demir si prende cura amorevolmente dei due figli, Zuleyha decide di perdonarlo e l'uomo le chiede la mano per la seconda volta.

Durante un attacco armato a villa Yaman, Demir scompare nel nulla gettando Zuleyha nella disperazione. Il corpo di Demir viene ritrovato in una cella frigorifera.

Hilal Altınbilek (Züleyha) e İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu) in Terra amara

Terra amara, Hakan è l'ultimo amore di Zuleyha

Hakan Gomusoglu arriva a Cukurova per vendicarsi di Demir e si avvicina a Zuleyha per distruggere l'azienda di cui lei è a capo.

Hakan si presenta a Zuleyha con il nome di Mehmet, ma, col tempo, l'uomo si innamora della donna e abbandona i suoi piani di vendetta.

L'oscuro passato di Hakan e i molti segreti che circondano la sua vita fanno allontanare Zuleyha dall'uomo in diverse occasioni. Hakan muore per proteggere Zuleyha da un colpo di pistola sparato da Betul.

