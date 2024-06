Il finale di Terra amara è andato in onda sabato 8 giugno su Canale 5: ecco il riassunto dell'ultima puntata e come finisce la soap

L'attesissimo finale di Terra amara è andato in onda sabato 8 giugno in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultimo episodio e scoprire come termina la storia di Zuleyha e della sua famiglia.

Come finisce Terra amara?

Betul e Abdulkadir vengono arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap viene a sapere da Tahir che il fratello è rientrato a Cukurova ed è stato arrestato. Durante un colloquio in carcere, Vahap promette ad Abdulkadir che si vendicherà.

Fadik comunica a Rasit che presto diventeranno genitori.

Betul e Colak vengono condannati al carcere a vita mentre Abdulkadir rischia la pena di morte.

A villa Yaman, si celebra il matrimonio di Fikret e Zeynep. I festeggiamenti però vengono interrotti da Vahap, che minaccia di far esplodere una bomba tra gli invitati.

Lo zio Adnan capisce che la bomba in possesso di Vahap è falsa e Fikret colpisce Vahap che viene arrestato.

Ömer Fethi Canpolat (Adnan Yaman Jr.) e Hilal Altınbilek (Züleyha) in una scena dell'ultima puntata di Terra amara

Terra amara, l'ultima scena della soap

Nell'ultima scena di Terra amara, scopriamo che Adnan Yaman, il figlio di Zuleyha e Yilmaz, studierà cinema e realizzerà un film sulla storia di sua madre e sugli abitanti di Cukurova.

Potete rivedere tutti gli episodi della soap opera turca Terra amara in streaming su Mediaset Infinity.

