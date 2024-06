I fan di Terra amara sanno bene che la storia di Zuleyha e di tutta la sua famiglia è stata costellata di momenti dolorosi e grandi perdite.

Nel corso delle quattro stagioni dell’acclamata soap turca, la morte è arrivata a Cukurova nei modi più diversi e inaspettati sconvolgendo il pubblico italiano.

Dall’incidente di Yilmaz all’omicidio di Hunkar per mano di Behice, sono tanti i momenti drammatici che hanno contraddistinto la narrazione di Terra amara.

Nel video qui sopra, scopriamo tutti i personaggi che sono morti in Terra amara.

Terra amara, come muoiono i personaggi: dall’incidente di Yilmaz alla scomparsa di Demir

La protagonista Zuleyha ha vissuto una vita alla ricerca dell’amore, ma il suo cammino è stato spesso intralciato da violenti scontri, incidenti e dalla morte.

Yilmaz, primo grande amore di Zuleyha, muore per un tragico incidente d’auto. Zuleyha e Yilmaz avrebbero dovuto iniziare una nuova vita insieme dopo anni di scontri con Demir.

Dopo la morte di Yilmaz, Zuleyha e Demir si avvicinano sempre di più e, col tempo, la donna lo perdona per gli errori del passato. Durante un assalto a villa Yaman, Demir scompare nel nulla. Il corpo di Demir viene ritrovato in una cella frigorifera.

L’ultimo amore di Zuleyha sarà Hakan Gomusoglu, che si avvicina alla donna per vendicarsi di Demir. Nonostante le sue intenzioni iniziali, Hakan si innamora di Zuleyha e le chiede di sposarlo. Hakan muore proteggendo Zuleyha da un colpo di pistola di Betul.

Terra amara, gli incidenti di Mujgan, Gulten e Saniye

Oltre all’incidente d’auto di Yilmaz, sono molti i personaggi di Terra amara che muoiono per un fatale scherzo del destino.

È quello che succede alla dottoressa Mujgan che muore in un incidente aereo dopo aver lasciato il figlio nelle mani di Fikret e Fekeli.

Anche due personaggi molto amati come Gulten e Saniye muoiono dopo essere state investite da Osan, figlio di Colak. Colak convince il figlio a non fermarsi per dare soccorso alle due donne.

Terra amara, il suicidio come gesto estremo: da Behice a Osan

Alcuni personaggi di Terra amara decidono di porre fine alla propria vita per ragioni molto diverse.

Tra i personaggi più subdoli e malvagi di Terra amara, Behice sorride mentre si lancia da un dirupo davanti gli occhi di Demir e Zuleyha. Negli ultimi istanti della sua vita, Behice ricorda l’omicidio di Hunkar Yaman.

Osan, figlio di Colak, decide di togliersi la vita con un colpo di pistola alla testa dopo essere stato umiliato dal padre.

