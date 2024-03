Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 6 marzo, sia Zuleyha che Colak si preparano per la gara d'appalto indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di agrumi all'esercito turco.

Betul svela ad Abdulkadir la cifra che Colak intende offrire per vincere la gara di appalto. Abdulkadir, che nel frattempo si accorge di provare dei sentimenti per Betul, condivide l'informazione con Hakan, il quale quindi suggerisce a Zuleyha di presentare un'offerta leggermente più bassa.

