Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 6 gennaio su Canale 5, Abdulkadir dispone l'uccisione di Azize temendo possa riconoscere Hakan, presentatosi a Cukurova come Mehmet Kara e deciso a vendicare la morte del fratello Erkan. Hakan scopre che Azize è demente e rinuncia a eliminare la nonnina. A Cukurova cresce la fama di Mehemet proprietario del 25% delle quote dell'azienda Yaman, che approfittando della misteriosa assenza di Demir pensa al controllo dell'intera azienda e del cuore di Zuleyha. Gaffur dopo una lite con Saniye si dimette e va a lavorare nell'agrumeto di Mehmet Kara alias Hakan ma spaventato dal lavoro pesante torna pentito dalla moglie. Zuleyha organizza la cerimonia della circoncisione mentre crescono le voci che la vorrebbero oggetto di attenzioni inopportune da parte di Fikret. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

