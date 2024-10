Le storie della famiglia De Santis e della famiglia Straziota continuano in Storia di una famiglia perbene 2 in onda da venerdì 11 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Potete recuperare tutte le puntate della prima stagione di Storia di una famiglia perbene in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo tutte le anticipazioni della prima puntata di Storia di una famiglia perbene 2 e il cast della serie.

Maria De Santis in Storia di una famiglia perbene 2

Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni dell'11 ottobre

Maria è in attesa di un bambino, mentre Michele si trova ancora in carcere: è l'unico Straziota ad avere pagato per i crimini della famiglia.

A Bari vecchia la vita prosegue: Antonio e Teresa cercano di proteggere la figlia ed il bambino che sta per nascere.

Le attività illegali di Nicola Straziota e famiglia continuano impunemente anche dalla latitanza, in aperta concorrenza con Palmisano, un nuovo boss che si sta affermando nel quartiere.

Una violenta aggressione a Michele cambierà per sempre la vita di tutte le famiglie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE