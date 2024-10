Storia di una famiglia perbene 2, il cast della serie tv

Dopo il successo della prima stagione, dall'11 ottobre su Canale 5 e su Mediaset Infinity torna Storia di una famiglia perbene 2. Ecco il cast della serie tv.

Giuseppe Zeno è Antonio, un pescatore di Bari vecchia che cerca di porre fine agli abusi della famiglia Straziota. L'attore napoletano, classe 1976, ha lavorato al cinema e in numerose fiction.

Simona Cavallari interpreta Teresa, la moglie di Antonio. Esordisce a soli 7 anni in una pubblicità, poi cinema, tanta tv, teatro e video clip.

Federica Torchetti interpreta Maria, la figlia di Antonio e Teresa, in attesa di un figlio da Michele Straziota. Nata a Bisceglie, in Puglia, nel 1995, si divide tra cinema e televisione. Mondocane e La scuola cattolica sono solo alcuni dei film per cui ha lavorato.

Completano il cast: Vanni Bramati (Nicola Straziota), Alessandro Pess (Guido Palmisano), Alex Lorenzin (Francesco Falco), Sonia Aquino (Angelica Straziota), Elia Marangon (Alessandro Zarra), Chiara Vinci (Maddalena), Marco Falaguasta (Colonnello Zarra), Vito Mancini (Salvo Straziota) e Alessio Gallo (Carlo Straziota).