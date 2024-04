La seconda puntata di Se potessi dirti addio va in onda giovedì 4 aprile in prima serata su Canale 5: scopriamo le anticipazioni e la trama

Se potessi dirti addio: cosa succede nella seconda puntata

La seconda puntata di Se potessi dirti addio va in onda giovedì 4 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo aver conosciuto la storia di Elena (Anna Safroncik) e Marcello (Gabriel Garko) nella prima puntata di Se potessi dirti addio, la serie continua con la dottoressa intenta a indagare nel passato del "Paziente 13".

Se potessi dirti addio, Elena incontra l'ex moglie di Marcello

Cosa succederà nella seconda puntata di Se potessi dirti addio? Elena inizia una serie di colloqui con le persone che conoscevano Marcello prima del coma e della sua perdita di memoria. In questo modo, Elena viene a conoscenza di importanti eventi e traumi del suo passato.

La dottoressa incontra l'ex moglie di Marcello, Aurelia (Myriam Catania) e scopre una perdita che aveva cambiato per sempre la vita dell'uomo. Nonostante il parere contrario di Elena, Aurelia farà visita a Marcello.

Anche Carlo, vecchio amico e socio nell'azienda di pianoforti, incontrerà Marcello.

Se potessi dirti addio: quando puntate sono e quando va in onda il finale

Scopriamo da quante puntate è composto Se Potessi dirti addio. La serie con Gabriel Garko è divisa in tre puntate.

La terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio andrà in onda venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE