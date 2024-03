Se potessi dirti addio, la prima puntata in streaming

L'episodio in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Canale 5 è disponibile on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity

Il primo episodio di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. La vita della neuropsichiatra Elena Astolfi viene sconvolta da un incidente nel quale il marito Lorenzo rimane ucciso: è un lutto devastante per lei e le sue due bambine. Dopo un anno Elena è pronta per riprendere il proprio lavoro in ospedale. Qui le viene assegnato in cura un misterioso ed ostile paziente, soprannominato "Paziente 13": l'uomo infatti ha perso la memoria e nessuno è stato in grado di capire chi sia o da dove venga. Durante lo studio del suo caso Elena scopre che è stato ritrovato il giorno dopo la morte di suo marito e poco distante dal luogo dell'incidente. I due fatti potrebbero essere collegati?

Gabriel Garko in Se potessi dirti addio

Se potessi dirti addio: il cast

Oltre all'atteso ritorno sul set di Gabriel Garko e ad Anna Safroncik, già protagonista di serie e film di successo come Le tre rose di Eva, Il ritmo della vita e La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, nel cast della serie compaiono anche la celebre autrice e doppiatrice Myriam Catania - concorrente del Grande Fratello Vip 2020 - e Marco Cocci, già protagonista della pellicola firmata dal cantautore Tommaso Paradiso Sulle nuvole.

