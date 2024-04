La seconda puntata di Se potessi dirti addio, in onda giovedì 4 aprile su Canale 5, vede l'ingresso di nuovi personaggi che appartengono al passato di Marcello (Gabriel Garko).

Myriam Catania interpreta Aurelia, l'ex moglie di Marcello. La donna ha un incontro con la dottoressa Elena (Anna Safroncik) durante il quale rivela alcuni eventi traumatici del passato dell'uomo.

Il finale di Se potessi dirti addio andrà in onda venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5.

Se potessi dirti addio: Myriam Catania è Aurelia

Se potessi dirti addio: il personaggio di Myriam Catania

Myriam Catania dà il volto ad Aurelia, donna affascinante e sola che soffoca il suo dolore suonando il pianoforte.

Quando Elena busserà alla sua porta per rivelargli che Marcello, il suo ex marito, è vivo e che ha perso la memoria, Aurelia proverà sentimenti contrastanti.

La donna prova dell'invidia per la condizione di Marcello, che, secondo lei, ha smesso di soffrire proprio perché non ricorda il loro passato insieme.

Myriam Catania: chi è, anni, lavoro, marito

Nata a Roma nel 1979, Myriam Catania, 44 anni, lavora come attrice e doppiatrice.

Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissima doppiando importanti attrici hollywoodiane come Keira Knightley in Pirati dei Caraibi, Amanda Seyfried e Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica.

Accanto agli impegni nel doppiaggio, lavora come attrice sia per il cinema che per la televisione. Nel 2020, partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip.

Nel 2009, sposa l'attore Luca Argentero, ma la coppia si separa nel 2016. In seguito, Myriam Catania conosce Quentin Kammermann con il quale ha un figlio, Jacques, nel 2017.

