Segreti di famiglia, la puntata del 28 luglio in streaming

I nuovi episodi della serie turca con Kaan Urgancıoğlu sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

La settima puntata di Segreti di famiglia, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è andata in onda domenica 28 luglio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il diciannovesimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Engin in una scena di Segreti di famiglia

Segreti di famiglia: la trama della puntata del 28 luglio

Zafer è distrutto dalla notizia della scarcerazione di Cinar e mette in atto un piano per vendicarsi del giovane tenendo all'oscuro la sua famiglia. Intanto Yekta deve trovare un finto testimone che dia un alibi a Engin e un sospettato sul quale far ricadere la colpa.

Pars ha convocato Ceylin e Ilgaz a dare la loro versione sugli eventi verificatisi a casa di Ozan e i due si presentano come marito e moglie.

Durante le insistenti domande di Pars, Ilgaz ha un flashback sulla conversazione tra lui e Ceylin la notte prima di sposarsi, su come sono arrivati a questa decisione e sui dubbi e le incertezze che l'hanno accompagnata.

Nel frattempo Zafer punta una pistola contro Cinar e lo costringe ad andare al cimitero con lui e a implorare perdono prima di morire.

Ridvan dice a Pars di aver scoperto che il taxi sul quale è salita Inci è abusivo. Pars vuole saperne di più e il tassista gli comunica di essere andato da Ilgaz per fare un favore a Mert, un uomo al quale non si può dire di no.

Ilgaz dice a Ceylin di aver trovato una multa che risale alla notte in cui Inci è stata uccisa. Tuttavia la multa non è stata presa con l'auto di Engin, ma con una macchina noleggiata.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

