Segreti di famiglia, la puntata del 21 luglio in streaming

La sesta puntata di Segreti di famiglia, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è andata in onda domenica 21 luglio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il sedicesimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Engin in una scena di Segreti di famiglia

Segreti di famiglia: la trama della puntata del 21 luglio

Ceylin, Ilgaz ed Eren si preparano a mettere in atto il loro piano: tendere una trappola all'assassino di Inci. Decidono di fare una telefonata anonima a Zafer, mentre è in compagnia di Engin.

Con un inganno Ceylin e Ilgaz fanno uscire Engin allo scoperto e capiscono di avere di fronte finalmente l'assassino di Inci. Ceylin perde le staffe e vorrebbe farsi giustizia da sola e Ilgaz allora per fermarla non ha altra scelta che metterla sotto custodia.

Ilgaz è costretto ad andare in prigione dal nonno, Mert Kaya, per rintracciare il famoso taxi su cui è salita Inci la notte dell'omicidio. Yekta interroga suo figlio Engin e scopre che il ragazzo ha preso un'auto a noleggio che non è stata restituita.

Continua il lavoro di Ilgaz e Ceylin per provare l'innocenza di Cinar, nonostante gli ostacoli messi sulla loro strada da Yekta. Sulla base di nuovi sviluppi, Pars interroga di nuovo Cinar. E dopo aver appurato che il ragazzo era altrove mentre Inci veniva uccisa, ordina il suo rilascio.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

