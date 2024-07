Segreti di famiglia, la puntata del 17 luglio in streaming

La quinta puntata di Segreti di famiglia, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Emir Kozcuoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è andata in onda mercoledì 17 luglio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere il tredicesimo episodio integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Segreti di famiglia sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama della quinta puntata

Eren è tenuto sotto stretta osservazione da Pars, ma nonostante questo decide di aiutare Ceylin a trovare il taxi con l'aquila sul lunotto posteriore su cui è salita Inci la notte dell'omicidio. Nel frattempo, Zafer va a parlare con Ilgaz e Metin per scoprire se è vero che sua figlia Ceylin difende quello che lui crede essere l'assassino di Inci. Pars intanto interroga Ozan e Nurcihan, denunciati anonimamente proprio da Ceylin, scoprendo che lei ed Ilgaz erano entrati con l'inganno in casa dei due coniugi. Ceylin e Ilgaz vanno alla stazione dei taxi a domandare se qualcuno ha visto Inci la notte in cui è stata uccisa. Quando esce dallo studio insieme a Ilgaz, Celyn si accorge di aver lasciato lì il telefono. Ilgaz lo va a recuperare e sorprende Engin che, rapito, annusa una sciarpa per sentire il profumo di Ceylin. Il procuratore sospetta che il ragazzo si sia invaghito di lei.

Quando va in onda Segreti di famiglia

Dal 16 giugno Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi. Clicca qui per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca, tra cast, trama e curiosità.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE