Ecco quando torna in onda la serie turca su Canale 5 e su Mediaset Infinity

Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, torna con i nuovi episodi da lunedì 11 novembre alle 14.10 su Canale 5.

Dopo una pausa nei mesi di settembre e ottobre, continuano le vicende che vedono per protagonisti il procuratore Ilgaz Kaya e l'avvocata Ceylin Erguvan. Le nuove puntate di Segreti di famiglia vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: dove eravamo rimasti

Pars si precipita da Ilgaz convinto che sia stato lui a denunciarlo al Procuratore Capo: Ilgaz capisce così che anche in questo caso è stata Ceylin e la accusa di essere opportunista e di usare le persone per i suoi scopi.

Mert va a trovare Metin in centrale e lo avvisa che ha fatto sparire la sua macchina perché aveva notato una macchia di sangue sul paraurti. Dalla conversazione con il figlio, Mert capisce che nel bagagliaio c'era un cadavere e che Metin non sa che fine abbia fatto.

Ilgaz va in carcere da Engin e quest'ultimo lo minaccia di rivelare a Ceylin di essere sempre stato al corrente dell'errore giudiziario di Metin nei confronti del padre Zafer e di rovinare la carriera di Ceylin.

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz Kaya) e Pinar Deniz (Ceylin Erguvan) in una scena di Segreti di Famiglia

Cinar nel frattempo cerca di scoprire di chi è il cellulare che gli ha comprato sua zia.

Engin, convocato da Pars, immagina di dover rilasciare l'ennesima dichiarazione mentre l'intenzione di Pars è quella di rivolgergli delle velate minacce, le quali però non sortiscono effetto: Engin sente di non avere più nulla da perdere.

Nel frattempo, Eren scopre che Tugce è effettivamente sua figlia.

Su Mediaset Infinity è possibile rivedere tutte le puntate già andate in onda e scoprire, in anteprima, le trame dei nuovi episodi di Segreti di famiglia.

